Данілов: Українці зможуть отримати доступ до даних з надрокористування і місцевих бюджетів
Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував розширення відкритих модулів системи "СОТА": українцям стануть доступні дані про надрокористування, місцеві бюджети і податки
Про це він повідомив у Facebook.
За його словами, у глобальній інформаційно-аналітичній системі "СОТА" українцям вже доступні у відкритому доступі:
- моніторинг ситуації з COVID-19;
- стан охорони здоров'я України;
- самоврядування в контексті децентралізації;
- реєстр осіб, щодо яких застосовані санкції.
"Незабаром чекайте відкриті модулі з надрокористування, місцевих бюджетів і податків", - наголосив Данілов.
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