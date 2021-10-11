Данілов: Українці зможуть отримати доступ до даних з надрокористування і місцевих бюджетів

Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, у глобальній інформаційно-аналітичній системі "СОТА" українцям вже доступні у відкритому доступі:

моніторинг ситуації з COVID-19;

стан охорони здоров'я України;

самоврядування в контексті децентралізації;

реєстр осіб, щодо яких застосовані санкції.

"Незабаром чекайте відкриті модулі з надрокористування, місцевих бюджетів і податків", - наголосив Данілов.

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