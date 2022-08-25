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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Данілов закликає готуватися до затяжних боїв з Росією: ми матимемо велику війну з нею

Данілов закликає готуватися до затяжних боїв з Росією: ми матимемо велику війну з нею

25 серпня, 2022 четвер
07:13
війна з Росією Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував теперішню ситуацію на фронті та заяви високопосадовців щодо контрнаступу

Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".

Данілов наголосив, що "якийсь-там рукбікон" не пройдено й не треба очікувати, що все миттєво закінчиться. Навпаки, ми матимемо "велику" війну з Росією, і нам необхідно прикласти багато зусиль для перемоги.

"Це дуже-дуже скалдна річ. Війна взагалі дуже складна річ. Нам треба набратися терпіння. Буде складно – легко не буде", – каже високопосадовець.

Ба більше, Данілов зазначає, що нам потрібна така перемога, яка назвжди відіб'є бажання РФ "ґвалтувати" Україну. За його словами, робити це вона почала ще в 2004 році, коли під її впливом незаконно внесли зміни в Конститутцію України.

"Нам треба така перемога, щоби раз і назавжди зламати хребет тої тварюки, яка є на території Російської Федерацї, яка постійно зазіхає на чужі території", – зауважив очільник РНБО.

Він відмітив, що для окупантів знищення нашого народу – це сакральна мета, саме тому перемогти Україні треба зараз. В іншому випадку – це буде просто відкладання війни на невизначений термін.

Також секретар РНБО прокоментував заяви деяких висопосадовців щодо контрнаступну. Наприклад, Михайла Подоляка, який нині виконує свою функцію як радника очільника Офісу президента. Доступ до інформації про майбутні дії ЗСУ має лише вузьке коло осіб, до яких він, на думку Данілова, не входить.

Крім того, Олексій Данілов поділився тим, що росіяни не намагалися з ним зв'язатися так, як, наприклад, із міністром оборони. Він сказав, що розмовляти з росіянами – це марна витрата часу.

"Ви знаєте моє відношення до росіян. Вони зі мною розмовляти не можуть, тому що я з ними не розмовляю. ... Вони постійно наголошують про своє: нас немає, ми – штучна нація", – заявив Данілов.

  • 11 серпня секретар РНБО пояснив, чому удар зі сторони Білорусі був неочікуваним і чому влада заздалегіть не попередила народ про напад РФ.

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РНБО
Олексій Данілов
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