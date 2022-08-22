Про це Данілов сказав у інтерв'ю Бабелю.

У відповідь на запитання про те, що він був одним із тих, хто наприкінці січня і в середині лютого говорив, що РНБО не бачить загрози повномасштабного вторгнення, Данілов відповів, що влада готувалася до нападу РФ, але конкретну дати агресії визначити було неможливо.

"Ми до війни готувалися з першого дня. З першого дня, як заступили на свої посади. Просто кожен по-своєму уявляє підготовку. І коли кажуть, що мали повідомити про початок великої війни 24 лютого, то це фізично неможливо зробити. Чому? А якби 24 лютого війна не почалась, а почалася б 25? До речі, пригадуєте, як нам обіцяли, що війна почнеться з 10 по 15 січня? Обіцяли, що почнеться напередодні Нового року? Таких повідомлень було більше, ніж достатньо", - зазначив Данілов.

22 серпня Олексій Данілов заявив, що за кілька днів до початку повномасштабної агресії РФ військове керівництво Білорусі гарантувало, що росіяни не нападуть на Україну з її території.

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