Данілов розповів, чому влада заздалегідь не попередила про дату повномасштабного вторгнення РФ
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що влада не попередила громадян, що Росія почне повномасштабну агресію 24 лютого, бо це було неможливо зробити фізично
Про це Данілов сказав у інтерв'ю Бабелю.
У відповідь на запитання про те, що він був одним із тих, хто наприкінці січня і в середині лютого говорив, що РНБО не бачить загрози повномасштабного вторгнення, Данілов відповів, що влада готувалася до нападу РФ, але конкретну дати агресії визначити було неможливо.
"Ми до війни готувалися з першого дня. З першого дня, як заступили на свої посади. Просто кожен по-своєму уявляє підготовку. І коли кажуть, що мали повідомити про початок великої війни 24 лютого, то це фізично неможливо зробити. Чому? А якби 24 лютого війна не почалась, а почалася б 25? До речі, пригадуєте, як нам обіцяли, що війна почнеться з 10 по 15 січня? Обіцяли, що почнеться напередодні Нового року? Таких повідомлень було більше, ніж достатньо", - зазначив Данілов.
- 22 серпня Олексій Данілов заявив, що за кілька днів до початку повномасштабної агресії РФ військове керівництво Білорусі гарантувало, що росіяни не нападуть на Україну з її території.
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