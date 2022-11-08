Данілов запропонував нову стратегію боротьби з російськими ракетами
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що російські ракети мають знищуватися ще до їх пуску
Про це Данілов написав у twitter.
За його словами, Україні потрібна сучасна система протиповітряної оборони та далекобійні ракети, які допоможуть застосувати нову стратегію в боротьбі з російськими обстрілами.
"Росія, переговори. Головна умова президента України – відновлення територіальної цілісності України. Гарантія виконання – сучасна ППО, авіація, танки й далекобійні ракети. Стратегія – дії на упередження. Російські ракети мають буті знищені до моменту пуску в повітрі, на землі та морі", - написав Данілов.
- 7 листопада міністр оборони Олексій Резніков заявив, що до України прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide.
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