Данилов: зволікання з сучасним озброєнням – це заохочення РФ до подальшої війни
Секретар Ради національної оборони України Олексій Данилов закликав Захід надати ЗСУ сучасне озброєння, заявивши, що дозування військової допомоги є помилкою, яка лише заохочує Росію до війни
Про це Данилов розповів у колонці на сайті "Української правди".
"Практика дозування у наданні Україні військової допомоги з міркувань острахів, аби не викликати роздратування Путіна і не провокувати Росію до подальшої ескалації, – хибна в основі. Відмова або зволікання з передачею українським збройним силам сучасного озброєння – це пряме заохочення кремля до подальшої війни, а не навпаки", – пише секретар РНБО.
Крім того, він переконаний, якби Чорноморський флот РФ був повністю або частково знищений, це могло б спонукати країну-агресора шукати швидше шлях до миру.
"Повна або часткова ліквідація російського військового Чорноморського флоту, що є вирішуваним завданням, повинна значно прискорити процеси на Росії пошуку виходу з розв'язаної війни. Це могла б бути хороша демонстрація відсутності можливостей у російської армії адекватної протидії західним технологіям, що малювало б подальших подій", – пояснює Данилов.
- 7 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та наголосив на необхідності ATACMS для ЗСУ.
- 9 вересня стало відомо, що США можуть передати ракети Україні у наступних пакетах допомоги.
- 12 вересня повідомлялось, що адміністрація Байдена близька до того, щоб схвалити постачання Україні ракет більшої дальності, які відразу оснащені касетними боєприпасами.
- Напередодні повідомлялося, що Україна близька до того, щоб отримати від США ракети ATACMS вже цієї осені.
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