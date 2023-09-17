Данилов: зволікання з сучасним озброєнням – це заохочення РФ до подальшої війни

Про це Данилов розповів у колонці на сайті "Української правди".

"Практика дозування у наданні Україні військової допомоги з міркувань острахів, аби не викликати роздратування Путіна і не провокувати Росію до подальшої ескалації, – хибна в основі. Відмова або зволікання з передачею українським збройним силам сучасного озброєння – це пряме заохочення кремля до подальшої війни, а не навпаки", – пише секретар РНБО.

Крім того, він переконаний, якби Чорноморський флот РФ був повністю або частково знищений, це могло б спонукати країну-агресора шукати швидше шлях до миру.

"Повна або часткова ліквідація російського військового Чорноморського флоту, що є вирішуваним завданням, повинна значно прискорити процеси на Росії пошуку виходу з розв'язаної війни. Це могла б бути хороша демонстрація відсутності можливостей у російської армії адекватної протидії західним технологіям, що малювало б подальших подій", – пояснює Данилов.