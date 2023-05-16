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Данія планує зміцнити безпекову співпрацю з країнами Північної Європи для протидії російській загрозі

16 травня, 2023 вiвторок
15:26
Світ Данія

Данія має намір зміцнити оборонні зв'язки з іншими північноєвропейськими країнами для протидії російській загрозі в регіоні Балтійського моря і захисту критично важливої інфраструктури

Про це йдеться у новій стратегії зовнішньої політики й політики безпеки країни, зміст стратегії наводить агентство Reuters.

Зазначається, що нова стратегія закликає до проведення більшої кількості спільних військових навчань і координації оборонних планів з іншими країнами Північної Європи.

"Нордичні країни зараз більш об'єднані, ніж будь-коли раніше, у сфері політики безпеки й оборони", – йдеться у стратегії, яка підкреслює нещодавній вступ Фінляндії до НАТО й очікуваний вступ Швеції.

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Стратегія визнає, що Данія недостатньо серйозно сприйняла загрозу безпеці з боку Росії в регіоні Балтійського моря, і вказує на недоліки в її здатності захищати власну територію. 

Також додається, що Данія прагне досягти цільового показника НАТО щодо витрат на оборону у 2% від свого ВВП до 2030 року.

"Ми повинні зміцнювати оборону і безпеку Данії й робити подальший внесок у стримування та оборону НАТО, особливо в регіоні сусідства", – йдеться в стратегії.

У ній також підкреслена необхідність зробити данське суспільство більш стійким до кібернетичних і терористичних загроз, шпигунства і кампаній впливу.

  • Уряд Данії запустив нову програму підтримки України на 2023 рік, зокрема виділять 1 млрд євро на відбудову країн.
Швеція
Данія
Фінляндія
Війна з Росією
НАТО
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