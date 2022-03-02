Данія поставила Україні близько 2,7 тис. протитанкових ракет і військовий шпиталь
Данія надіслала Україні протитанкові ракети, військовий шпиталь, гігієнічні сумки та бронежилети через повномасштабну російсько-українську війну
Про це пише Herning Folkeblad.
Міністр оборони Данії Мортен Бодсков зазначив, що країна передає Україні більше озброєння й отримує від неї побажання щодо потреб.
Данія вже надіслала до 2700 протитанкових ракет і мобільний госпіталь, у якому можна приймати до 30 осіб і лікувати кількасот пацієнтів за день. Більша частина шпиталю вже прибула до Польщі. Крім того, до України передали гігієнічні сумки та бронежилети.
Мортен Бодсков зауважив, що Данія працює над якомога швидшим поповненням запасів озброєння в Україні.
За інформацією видання, кілька одиниць зброї та протитанкові ракети надіслали до України 1 березня.
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