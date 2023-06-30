Про це повідомила пресслужба міноборони Данії.

Уряд виділить на пакет допомоги Україні 1,3 млрд данських крон (170 млн євро). Пакет також включатиме кошти на придбання артилерійських снарядів спільно з ЄС. Повний вміст нового пакета військової допомоги не розкривають.

"Міжнародна співпраця має вирішальне значення для подальшої підтримки боротьби України за свободу. На жаль, схоже, що війна затягується, і завдяки численним пожертвам ми та наші союзники надсилаємо потужний сигнал, що підтримуємо українців у довгостроковій перспективі", - заявив виконуючий обов'язки міністра оборони Троельс Лунд Поульсен.

Він додав, що пакет допомоги формувався на основі побажань і потреб України, а фінансує його новостворений "Український фонд".