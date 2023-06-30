Данія виділила €170 млн на військову допомогу Україні
Уряд Данії у п'ятницю, 30 червня, оголосив про новий пакет військової допомоги для України, у який увійдуть ракети протиповітряної оборони, боєприпаси та техніка для розмінування
Про це повідомила пресслужба міноборони Данії.
Уряд виділить на пакет допомоги Україні 1,3 млрд данських крон (170 млн євро). Пакет також включатиме кошти на придбання артилерійських снарядів спільно з ЄС. Повний вміст нового пакета військової допомоги не розкривають.
"Міжнародна співпраця має вирішальне значення для подальшої підтримки боротьби України за свободу. На жаль, схоже, що війна затягується, і завдяки численним пожертвам ми та наші союзники надсилаємо потужний сигнал, що підтримуємо українців у довгостроковій перспективі", - заявив виконуючий обов'язки міністра оборони Троельс Лунд Поульсен.
Він додав, що пакет допомоги формувався на основі побажань і потреб України, а фінансує його новостворений "Український фонд".
- 15 березня в уряді Данії заявили, що цьогоріч країна створить фонд у 7 млрд крон ($1,01 млрд) для військової, цивільної та бізнес-допомоги Україні.
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