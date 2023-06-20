Данія затвердила новий пакет військової допомоги Україні на наступні 5 років
Парламент Данії ухвалив рішення про виділення нового пакету допомоги для української армії сумою 2,95 млрд євро, який розрахований на 2023-2028 роки
Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.
"Чудові новини з Копенгагена. Фолькетинг (однопалатний парламент Данії, - ред.) затвердив черговий пакет військової допомоги Україні на 2,95 млрд євро на 2023-2028 роки", - заявив Резніков.
Міністр подякував у дописі своїм друзям-членам Фолькетингу та громадянам Данії.
"Кожне гарчання "Леопарда" і залп "Цезаря" (французька самохідна артилерійська установка - ред.) - це салют на вашу честь. А ваша участь у "коаліції пташок" (авіакоаліція - ред.) додасть цьому оркестру звуки з неба, яких ми прагнемо", - наголосив Резніков.
- У травні Данія оголосила про запуск соціальної програми данського інвестиційного фонду для України на загальну суму в 1 млрд данських крон, що становить приблизно $133 млн.
- 12 червня, уряд Данії підтримав виділення Україні додаткових двох тисяч артилерійських снарядів на суму близько 250 мільйонів данських крон.
- Також 17 червня повідомлялося, що Данія передасть Україні винищувачі F-16, однак за умови схвалення цього кроку США, які виробляють ці літаки.
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