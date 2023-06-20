Данія затвердила новий пакет військової допомоги Україні на наступні 5 років

Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

"Чудові новини з Копенгагена. Фолькетинг (однопалатний парламент Данії, - ред.) затвердив черговий пакет військової допомоги Україні на 2,95 млрд євро на 2023-2028 роки", - заявив Резніков.

Міністр подякував у дописі своїм друзям-членам Фолькетингу та громадянам Данії.

"Кожне гарчання "Леопарда" і залп "Цезаря" (французька самохідна артилерійська установка - ред.) - це салют на вашу честь. А ваша участь у "коаліції пташок" (авіакоаліція - ред.) додасть цьому оркестру звуки з неба, яких ми прагнемо", - наголосив Резніков.