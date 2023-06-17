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Данія готова передати винищувачі F-16 Україні лише за згодою США

17 червня, 2023 субота
18:09
Війна з Росією

Данія передасть Україні винищувачі F-16, однак за умови схвалення цього кроку США, які виробляють ці літаки

Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен під час промови на "Фестивалі демократії", передає Radio 4.

"Данія не може сама пожертвувати бойові літаки. Для цього потрібна коаліція країн, якщо ми хочемо надати Україні бойові військово-повітряні сили та утримувати їх. Ми також не можемо вирішити це самотужки, тому що для цього потрібен дозвіл США, оскільки F16 – це літак американської розробки. Але я також хотів би сказати, що не можу уявити, щоб ми не підтримували Україну. Україні потрібні літаки більше, ніж будь-коли, якщо вона хоче виграти", - сказав Поульсен.

Як наголошує Radio 4, два дні тому урядовець сказав щось зовсім інше, а саме, що з данської сторони не було прийнято рішення про надання данських винищувачів.

Троелс Лунд Поульсен повідомив, що уряд Данії ще не прийняв жодного рішення щодо винищувачів F-16.

Зазначається, що українські пілоти найближчим часом приїдуть до Данії, де їх навчатимуть керувати літаками F-16 та обслуговувати їх. Навчання проходитимуть на базі Скрідструп у Ютландії, яку голова уряду Метте Фредеріксен відвідала у травні.

Данія та Нідерланди є лідерами співпраці з підготовки українських пілотів. Загалом в Данії є 43 бойових літаки F-16, з яких 30 є активною частиною військового флоту. Однак данські літаки F-16 зараз замінюють більш сучасними бойовими літаками F-35.

  • 19 травня Португалія та Данія приєдналися до авіаційної коаліції шляхом тренування українських пілотів та механіків на західних літаках.
  • 26 травня на зустрічі у "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди й увійдуть у неї наразі ще чотири країни.
  • Також у травня у Данії оголосили про збільшення витрат на військову допомогу Україні. Цьогоріч уряд виділить 7,5 млрд данських крон, а наступного року – ще 10,4 млрд.
  • 12 червня уряд Данії підтримав виділення Україні додаткових двох тисяч артилерійських снарядів на суму близько 250 мільйонів данських крон.
  • 15 червня зазначалося, що Данія та Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів на F-16 цього літа і створять тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО.
Данія
F-16
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