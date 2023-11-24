Данія збільшить військову підтримку України на $336 мільйонів

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністерства оборони Данії.

Зазначається, що ця сума є додатковою до 792 мільйонів доларів, які Данія виділила до фонду, створеного для надання військової допомоги Україні.

Парламент також погодився виділити додатково майже 3,5 мільярда доларів у період з 2025 по 2027 рік для цього фонду.

Данія, член НАТО, зарахує кошти, надані Україні, до своїх зобов'язань щодо досягнення оборонних витрат на рівні 2% ВВП.