Данія збільшить військову підтримку України на $336 мільйонів
У п'ятницю, 24 листопада, міністерство оборони Данії повідомило про збільшення військової допомоги Україні на суму 336,65 млн доларів США
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністерства оборони Данії.
Зазначається, що ця сума є додатковою до 792 мільйонів доларів, які Данія виділила до фонду, створеного для надання військової допомоги Україні.
Парламент також погодився виділити додатково майже 3,5 мільярда доларів у період з 2025 по 2027 рік для цього фонду.
Данія, член НАТО, зарахує кошти, надані Україні, до своїх зобов'язань щодо досягнення оборонних витрат на рівні 2% ВВП.
- 15 листопада стало відомо, що Данія перерахує до Фонду підтримки енергетики України грантовий внесок на загальну суму 7 млн євро.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.09 Купівля 37.09Продаж 37.7
- EUR Купівля 40.13Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе