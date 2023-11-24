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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Данія збільшить військову підтримку України на $336 мільйонів

Данія збільшить військову підтримку України на $336 мільйонів

24 листопада, 2023 п'ятниця
18:57
Війна з Росією Данія

У п'ятницю, 24 листопада, міністерство оборони Данії повідомило про збільшення військової допомоги Україні на суму 336,65 млн доларів США

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністерства оборони Данії.

Зазначається, що ця сума є додатковою до 792 мільйонів доларів, які Данія виділила до фонду, створеного для надання військової допомоги Україні.

Парламент також погодився виділити додатково майже 3,5 мільярда доларів у період з 2025 по 2027 рік для цього фонду.

Данія, член НАТО, зарахує кошти, надані Україні, до своїх зобов'язань щодо досягнення оборонних витрат на рівні 2% ВВП.

  • 15 листопада стало відомо, що Данія перерахує до Фонду підтримки енергетики України грантовий внесок на загальну суму 7 млн євро.
Світ
Економіка
Україна
Данія
допомога Україні
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2023, п'ятниця
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