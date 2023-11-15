Данія надасть 7 млн євро на підтримку енергетики України
Данія перерахує до Фонду підтримки енергетики України грантовий внесок на загальну суму 7 млн євро
Про це повідомляє Міненерго.
Кошти спрямують на закупівлю обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої ударами РФ. Найближчим часом Данія внесе 4 млн євро, ще 3 млн надасть пізніше.
Міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Огор на зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком у межах міжнародної конференції "Енергія для відновлення України" (Energy for the recovery of Ukraine) у Варшаві наголосив, що підтримка України в протистоянні агресії РФ є чіткою позицією як данського уряду, так і бізнесу.
Галущенко подякував за те, що Данія стала першим спонсором Фонду з грантовим внеском на близько 536 тис. євро, який спрямували на закупівлю енергетичного обладнання для 10 українських енергетичних компаній.
"Під час війни українсько-данське енергетичне партнерство відіграло важливу роль для термінового ремонту та розвитку децентралізованої генерації. Ми цінуємо допомогу Уряду Данії та всього народу, і впевнені у поглибленні нашої співпраці для подальшої відбудови і модернізації українського енергосектору", - сказав Галущенко.
Фонд підтримки енергетики України створили навесні 2022 року за спільної ініціативи Міненерго та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Фонд дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям і приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.
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