Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Україна Данія надасть 7 млн євро на підтримку енергетики України

Данія надасть 7 млн євро на підтримку енергетики України

15 листопада, 2023 середа
02:08
Україна

Данія перерахує до Фонду підтримки енергетики України грантовий внесок на загальну суму 7 млн євро

Про це повідомляє Міненерго.

Кошти спрямують на закупівлю обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої ударами РФ. Найближчим часом Данія внесе 4 млн євро, ще 3 млн надасть пізніше. 

Міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Огор на зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком у межах міжнародної конференції "Енергія для відновлення України" (Energy for the recovery of Ukraine) у Варшаві наголосив, що підтримка України в протистоянні агресії РФ є чіткою позицією як данського уряду, так і бізнесу.

Галущенко подякував за те, що Данія стала першим спонсором Фонду з грантовим внеском на близько 536 тис. євро, який спрямували на закупівлю енергетичного обладнання для 10 українських енергетичних компаній.

"Під час війни українсько-данське енергетичне партнерство відіграло важливу роль для термінового ремонту та розвитку децентралізованої генерації. Ми цінуємо допомогу Уряду Данії та всього народу, і впевнені у поглибленні нашої співпраці для подальшої відбудови і модернізації українського енергосектору", - сказав Галущенко.

Фонд підтримки енергетики України створили навесні 2022 року за спільної ініціативи Міненерго та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Фонд дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям і приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.

Новини
Економіка
Данія
допомога Україні
Читайте також:
Зустріч Блінкена з Єрмаком
14 листопада, 2023 вiвторок
Реформи, відбудова та відкриття одного з аеропортів: Єрмак у Вашингтоні зустрівся із Блінкеном
Тайсон Ф'юрі, Френк Воррен, Боб Арум та Олександр Усик (зліва - направо)
14 листопада, 2023 вiвторок
Усик та Ф'юрі домовилися про дату бою за звання абсолютного чемпіона світу
сніг
14 листопада, 2023 вiвторок
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати перший сніг
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.24
    Купівля 37.24
    Продаж 37.8
  • EUR
    Купівля 39.62
    Продаж 40.56
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
15 листопада
02:58
Нацгвардія
Нацгвардійці взяли в полон 4 окупантів на Запорізькому напрямку: кажуть, про погрози в'язницею за відмову воювати
02:41
Прапор США
Уникнути шатдауну: Палата представників США продовжила законопроєкт про тимчасовий бюджет без допомоги Україні
01:52
Байден і Сі Цзиньпін
Сі Цзіньпінь прибув до США вперше за 6 років для обговорення відносин та світових конфліктів з Байденом
01:26
окупанти, орки
США виділять $1 млн міжнародному центру, що розслідує воєнні злочини РФ проти України
01:05
зерно, зернова угода
Індія дозволила ввезення зерна з України без обробки метилбромідом: що це дає
00:35
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
Кірбі: США мають дані, що ХАМАС тримає заручників і зброю в лікарнях Гази
2023, вiвторок
14 листопада
23:55
Олександр Усик
Усик пообіцяв провести бій у Києві. Пояснив, коли це стане можливим
23:26
Залужний та Єрмак в ході переговорів з посадовцями США
"ОП готує інформаційну кампанію проти Залужного": добірка російських фейків про Україну за 14 листопада
23:19
Ексклюзив
Роман Костенко
Секретар комітету ВР з нацбезпеки Костенко: РФ може виробляти до 2 млн снарядів на рік, Україна та партнери мають нарощувати виробництво
22:57
Володимир Зеленський
Зеленський: Путін готовий вбити скільки завгодно своїх людей, щоб показати результат до оголошення виборів
22:45
митниця, митник
Зашкодить забезпеченню ЗСУ: волонтери звернулися до Зеленського щодо змін у ввезенні гуманітарки
22:32
Андрій Єрмак
Єрмак у США зустрівся з експертами і лідерами думок: про що говорили
22:27
Ексклюзив
Володимир В'ятрович
Нардеп В'ятрович про скандал із Фаріон: Ціллю пані Ірини не є захист української мови
22:04
Ексклюзив
Павло Клімкін
Почнеться процес дрейфу російської влади: Клімкін про ймовірні події у РФ після виборів президента
21:58
Су-25
Сили оборони збили російський Су-25 під Авдіївкою
21:50
Чорне море, Крим
Понад 750 військових РФ, що воювали проти України, "отримали" земельні ділянки в окупованому Криму
21:27
В Україні створили унікальну мобільну систему РЕБ ЕТЕР
21:26
ДСНС
У Києві знайшли 20 кг ртуті біля залізничних колій
21:08
Червоний Хрест
Україна подала відкритий лист до Червоного Хреста через недотримання Росією вимог щодо лікування полонених
20:43
"Близькі друзі": в Instagram тепер можна створювати публікації, які побачить обмежене коло підписників
20:20
Аналітика
Сергій Згурець
Масова атака ударних дронів по ВПК Росії - це лише початок. Колонка Сергія Згурця
20:12
Огляд
ухилянти
Смерті, скандали та комедія: які схеми використовують ухилянти для втечі з України
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Столітня війна
19:56
е-підпис
Крок до цифрового безвізу з ЄС: в Україні визнаватимуть електронні підписи країн Євросоюзу
19:55
Біньямін Нетаньягу
У Туреччині подали заяву до Міжнародного кримінального суду проти Нетаньягу
19:35
Ракетні війська уразили 17 артзасобів та 3 системи ППО росіян, - Генштаб
19:06
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
"Може стати гравцем світового рівня": Екстренер "Челсі" дав пораду Мудрику
19:05
війна з росією окуповані території діти
Save Ukraine вивезла з окупованих територій чотирьох дітей з сім'ями
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 629-го дня війни: українські війська витісняють російський флот із Криму та ще десятки танків Leopard від Німеччини
18:59
Угорщина та Росія підписали графік будівництва АЕС "Пакш II"
18:26
ППО,безпілотники аеропорти Росія
Московський аеропорт "Шереметьєво" повідомив про встановлення нового комплексу захисту від безпілотників
18:17
Валерій Залужний
Залужний обговорив з генералом Брауном плани на зиму, нагальні потреби й поточну ситуацію на фронті
18:12
Стіл із прапорцями Тайваню та України
Тайвань розвиватиме соціальні проєкти в Україні: підписано дві нові угоди
18:05
шахрай
В Україні активізувалися шахраї, які привласнюють гроші під виглядом виплат постраждалим від війни
18:02
OPINION
Анатолій Амелін
Україна в НАТО вже зараз: ризики і сценарії
17:59
Київстар
До Ради директорів "Київстару" увійшов колишній держсекретар США
17:57
Верховна Рада
Нардеп Мазурашу запропонував Раді звільнити від мобілізації ще одну категорію українців
17:47
Росія війна в Україні кримінал Володимир Путін
Свобода за участь у війні в Україні. РосЗМІ озвучили імена вбивць і садистів, яких помилував Путін
17:40
Поверхня Марсу
У Китаї створили робота, який може генерувати кисень на Марсі
17:39
Зустріч Блінкена з Єрмаком
Експерт Хара розповів про головні цілі візиту Єрмака до США
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV