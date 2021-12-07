Давид проти Голіафа: Промоутер вигадав, як Усику перевершити Тайсона та Холіфілда

Про це він заявив у інтерв'ю YouTube-каналу ББ.

За словами Красюка, поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі може перевершити протистояння американців Майка Тайсона та Евандера Холіфілда, адже на кону вперше в надважкій вазі буде одразу чотири чемпіонських пояси.

"Весь світ кілька років говорить про поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, оскільки в історії надважкої ваги не було чемпіона з чотирма поясами. Тайсон і Холіфілд мали три пояси, оскільки WBO розпочала свою діяльність у 1990-х роках. Зараз ми говоримо про чотири пояси", - сказав Красюк.

Він також висловив переконання, що поєдинок Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі буде цікавішим, ніж протистояння британця з Ентоні Джошуа.

"На той момент був актуальним бій Ф'юрі - Джошуа, але зараз Джошуа вже немає. Зате є Усик, який дуже "тонкою трубою" увірвався в еліту. "Труба" дуже тонка, оскільки за габаритами він поступається велетням. Але Усик увірвався і вже володар трьох поясів. Бій Ф'юрі - Усик викличе більше інтриги, якщо він розкручуватиметься, ніж Джошуа - Ф'юрі. Нам можуть дати Голіафа проти Давида. А що, як Давид переможе?", - запитав Красюк.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

На весну 2022 року було заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Майк Тайсон та Евандер Холіфілд провели два поєдинки у 1996 та 1997 роках. В обох боях перемогу здобув Холіфілд. Під час другого поєдинку Тайсон відкусив супернику шматок вуха. Обидва американці володіли званням абсолютного чемпіона світу - Тайсон у 1987 - 1990 роках, Холіфілд - у 1990-1992 роках.



Нагадаємо, 5 грудня промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум заявив, що бій британського боксера проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу може відбутися у березні 2022 року.

7 грудня Ентоні Джошуа заявив, що не має наміру відмовлятися від другого поєдинку проти українця Олександра Усика.

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