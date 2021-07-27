ДБР ліквідувало на Київській митниці канал контрабанди товарів на мільйони гривень

Про це повідомила пресслужба ДБР.



Згідно з повідомленням, правоохоронці ліквідували канал контрабанди товарів широкого вжитку і підакцизних товарів через столичні аеропорти. Наразі співробітники ДБР проводять обшуки на центральних сортувальних станціях операторів поштового зв'язку та в підрозділах Київської митниці.



Зазначається, що правоохоронці вилучили понад 30 млн тонн товару. Попередньо встановлено, що один із поштових перевізників протягом тривалого часу завозив великими партіями з-за кордону товари широкого вжитку, брендовий одяг, електротовари та підакцизні товари під виглядом простих поштових перевезень.



Відтак, за даними ДБР, поштовий перевізник уникав сплати податків, тоді як збитки державі щомісячно обраховувалися десятками мільйонів гривень.



"Лише у липні цей експортер завіз в Україну понад 150 тонн товару, не сплативши при цьому більше 30 мільйонів гривень податку", - зазначили у пресслужбі.



У пресслужбі додали, що наразі працівники ДБР встановлюють коло причетних до схеми осіб, зокрема серед посадовців митниці.

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