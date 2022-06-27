Перейшов на бік ворога у 2014 році: ДБР повідомило про держзраду командиру ракетного катера РФ
Працівники ДБР повідомили про підозру в державній зраді екскапітану 3 рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим. Наразі військовий командує російським ракетним катером, з якого росіяни обстрілюють території України
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
Як зазначає ДБР, у 2014 році офіцер зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами військовій частині. Чоловік продовжив службу в російському Чорноморському флоті та склав присягу збройним силам РФ.
Наразі зрадник командує ракетним катером «Вышний Волочёк» та з Чорного моря обстрілює ракетами мирні території України.
Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили йому про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). За зраду передбачається покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
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