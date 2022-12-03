ДБР провело обшуки у двох департаментах КМДА
Державне бюро розслідувань здійснило обшуки у двох департаментах Київської міської державної адміністрації у межах справи щодо нецільового використання рекреаційних земель одного із парків Києва та зловживання владою
Про це інформує пресслужба ДБР.
Зазначають, що під час обшуків було вилучено документи щодо оголошення проведення конкурсу із залучення інвестора та виконання умов інвестиційного договору між КМДА та одним із підприємств Києва.
З цим підприємством у 2015 році КМДА вклало інвестиційний договір щодо будівництва спортивних об’єктів та споруд. Утім, за інформацією слідства, не виконує умови цього договору, зокрема щодо строків будівництва та графіку фінансування. Також було зафіксовано факт нецільового використання території парку.
Наголошують, що роботи, які мали б бути здійснені ще до березня 2022 року, наразі виконані лише на 30% заявленого в проєктно-кошторисній документації. Загальна сума інвестицій згідно з договором складає близько 149 млн грн.
Наразі представники ДБР перевіряють причетність службових осіб КМДА до невиконання підприємством умов договору впродовж останніх семи років. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
- 28 листопада стало відомо, що ДБР без належних документів провело обшуки на підприємствах "Київмедпрепарат" та "Артеріум".
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