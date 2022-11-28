ДБР здійснило обшуки на підприємствах "Київмедпрепарат" та "Артеріум" без належних документів та за надуманими підставами, - пресслужба

Про це йдеться у заяві пресслужби компанії "Артеріум".

"Такі приводи й обвинувачення є неприпустимими, безпідставними та такими, що завдають суттєвої шкоди іміджу та діловій репутації компанії – одного з лідерів фармацевтичного ринку України. Сумніви викликає також і законність дій ДБР щодо розслідування злочинів, що передбачають відповідальність за вказаною статтею КК України, оскільки Закон України про Державне Бюро Розслідувань відносить до компетенцій та повноважень ДБР розслідування корупційних злочинів органів державної влади. Компанія "Артеріум" переконана у безпідставності звинувачень та доведе свою непричетність", - йдеться в заяві.

У компанії додали, що з перших днів повномасштабної російсько-української війни "Артеріум" допомагає військовим частинам і шпиталям, лікарням, надаючи фінансову допомогу та лікарські засоби ТМ "Артеріум" для лікування та порятунку життя військових та цивільних громадян України, що постраждали внаслідок бойових дій, спричинених російською агресією.

"Необхідні медикаменти отримали вже близько 180 установ України, а загальна сума благодійної допомоги лише ліками становить більше 44 млн грн., і ця цифра збільшується щодня. Війна забрала життя вже чотирьох наших колег. 68 співробітників підприємств, що об’єднані ТМ "Артеріум", захищають нашу країну у лавах ЗСУ. Компанія поважає та підтримує їх рішення, зберігає їх робочі місця, сплачує їм заробітну плату, а також надає допомогу у військових потребах. З 24 лютого "Артеріум" припинив відвантаження своєї продукції до Росії та Білорусії, та закрив у цих країнах свої представництва. Ми продовжуємо працювати, забезпечуючи Україну лікарськими засобами та надаючи необхідну допомогу. Наша підтримка триватиме стільки – скільки буде потрібно для припинення військової агресії Російської федерації та перемоги України", - написали у пресслужбі.