ДБР скерувало до суду справу щодо вибухів на артскладах у Сватовому
Державне бюро розслідувань скерувало обвинувачення щодо двох командирів у справі про вибухи на артилерійських складах у Сватовому
Про це повідомила пресслужба ДБР.
"До суду направлені обвинувальні акти стосовно двох командирів реактивних артилерійський батарей Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі нагадали, що у вересні 2015 року командири розмістили військову техніку поблизу потенційно небезпечного об’єкта – польового складу боєприпасів, що знаходиться неподалік м. Сватове Луганської області. 29 жовтня через диверсію на військовому складі сталася пожежа. Вона спричинила детонацію боєприпасів, що розлетілися та влучили у вказану військову техніку. Це призвело до знищення військового майна, зокрема РСЗВ "Ураган" та транспортно-заряджальних машин до них, на 18 млн гривень.
Зазначається, що військові особи обвинувачуються у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду. У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.
- Нагадаємо, що увечері 29 жовтня 2015 року у Сватовому на території об'єднаного польового складу ЗСУ почалася пожежа, а потім – вибухи. На складах зберігалося майже 3,5 тис. тонн боєприпасів. Пожежа була ліквідована через добу. Однак потім періодично виникали вогнища пожежі і вибухи.
- В результаті надзвичайної події загинули 4 людини: троє військовослужбовців і місцева жителька. Також кілька людей отримали поранення.
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