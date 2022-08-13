ДБР викрило чиновників із Запоріжжя, які щодня "заробляли" по 2 млн. грн на схемі з лінією розмежування

Про це повідомляє ДБР.

"Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та у чіткій взаємодії з Віцепрем’єр-міністром–міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук, Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему незаконного збагачення у Запоріжжі. Щоденний незаконний прибуток складав 2 мільйони гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у травні поточного року рішенням Ради оборони Запорізької області було затверджено Порядок перетинання лінії зіткнення громадянами України. Відповідно до нього українці мають подавати відповідні заявки, які розглядаються уповноваженими особами та на їх основі формуються відповідні списки.

"Порядок був ухвалений, аби українці могли безпечно та швидко пересуватися через лінію зіткнення, але окремі "ділки" Запорізької ОВЦА, міської ради, а також правоохоронних органів організували злочинну схему отримання неправомірної вигоди за "швидкий" та позитивний розгляд таких заявок. Для цього вони створювали штучні перешкоди або затягували час, або свідомо допускали помилки під час оформлення документів. В результаті час розгляду заявок на виїзд необґрунтовано затягувався та складав від 4 до 5 тижнів, або ж взагалі – особі відмовляли у перетині лінії зіткнення, оскільки у документах були вказані неточні дані. Для того аби пришвидшити процедуру, охочим пропонувалось заплатити. Була розроблена ціла система поборів із громадян, в залежності від засобу пересування та швидкості розгляду питання. Зокрема, з однієї автівки неправомірна вигода могла складати до 800 доларів США. Гроші отримували спеціально залучені посередники", - пишуть у ДБР.

Сьогодні, 13 серпня, працівники ДБР провели понад 20 обшуків у: Запорізькій ОВЦА, міській раді, правоохоронних органах області, у тому числі в осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної схеми. В результаті вилучено: чорнові записи, документи, незаконно отримані кошти, засоби зв’язку та інші речі.

З-поміж іншого слідчі ДБР затримали одного із посередників "на гарячому" у момент передачі коштів у сумі 1 400 дол. США за "позитивний" розгляд заяви особи. Затриманий обіцяв вирішити питання з оформленням необхідних для виїзду на тимчасово окуповану територію України документів впродовж усього двох днів за "символічну" плату.

Готується повідомлення зловмисникам про підозру.

Нагадаємо, ДБР повернуло українським військовим викрадений у 2019 році лазерний прилад розвідки

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