ДБР викрило помічників народних депутатів від ОПЗЖ на сприянні країні-агресору
ДБР здійснює досудове розслідування за фактом причетності до колабораційної діяльності помічників народних депутатів України чинного скликання
Про це повідомляє офіційний сайт ДБР.
За даними слідства, у роботі на окупантів їм сприяли співробітники українських правоохоронних органів та силових відомств. Всі вони понесуть заслужене покарання, наголосили в ДБР.
"Слідство отримало дані, що до антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України дев’ятого скликання від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Він є одним з топменеджерів санкційного телеканалу "112 Україна" та співзасновником молодіжного крила політичної партії ОПЗЖ", - повідомили в ДБР.
За наявною інформацією, чоловік регулярно координує розповсюдження фейків РФ з представниками держави-агресора через підконтрольні ЗМІ. Колаборант також передає російським кураторам інформацію щодо суспільно-політичного життя нашої держави.
Спільно з ним цю протиправну діяльність здійснює один із керівників секретаріату фракції ОПЗЖ, особистий юрист та довірена особа народного депутата України дев’ятого скликання Віктора Медведчука.
Працівники ДБР у Києві провели слідчі дії в офісних приміщеннях, а також за адресами проживання даних осіб та вилучили:
- документацію, яка підтверджує виплати для проведення масових акцій в різних регіонах України,
- план та результати їх проведення,
- чорнові записи та аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні за період проведення війни,
- протоколи дільничних виборчих комісій,
- моніторинг заяв українських політичних діячів та їх аналіз,
- комп’ютери, телефони та інші носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності тощо.
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