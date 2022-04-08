ДБР викрило помічників народних депутатів від ОПЗЖ на сприянні країні-агресору

Про це повідомляє офіційний сайт ДБР.



За даними слідства, у роботі на окупантів їм сприяли співробітники українських правоохоронних органів та силових відомств. Всі вони понесуть заслужене покарання, наголосили в ДБР.



"Слідство отримало дані, що до антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України дев’ятого скликання від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Він є одним з топменеджерів санкційного телеканалу "112 Україна" та співзасновником молодіжного крила політичної партії ОПЗЖ", - повідомили в ДБР.









За наявною інформацією, чоловік регулярно координує розповсюдження фейків РФ з представниками держави-агресора через підконтрольні ЗМІ. Колаборант також передає російським кураторам інформацію щодо суспільно-політичного життя нашої держави.



Спільно з ним цю протиправну діяльність здійснює один із керівників секретаріату фракції ОПЗЖ, особистий юрист та довірена особа народного депутата України дев’ятого скликання Віктора Медведчука.







Працівники ДБР у Києві провели слідчі дії в офісних приміщеннях, а також за адресами проживання даних осіб та вилучили:

документацію, яка підтверджує виплати для проведення масових акцій в різних регіонах України,

план та результати їх проведення,

чорнові записи та аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні за період проведення війни,

протоколи дільничних виборчих комісій,

моніторинг заяв українських політичних діячів та їх аналіз,

комп’ютери, телефони та інші носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності тощо.

Триває комплекс слідчих дій, зокрема, для встановлення місцеперебування фігурантів та їхніх спільників, банківських рахунків, рухомого та нерухомого майна для накладання арешту на користь державного бюджету.

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