ДБР затримало "начальника" окупаційної "поліції" Балаклії
У Куп'янську на Харківщині ДБР затримало "начальника" окупаційної "поліції" Балаклії, який намагався втекти до ОРЛО
Про це повідомило ДБР у телеграмі.
Раніше зрадник був одним із керівників поліції Балаклії, а коли до міста прийшли росіяни, добровільно погодився з ними працювати. За це його "призначили" начальником псевдовідділку поліції.
Коли ЗСУ вибили з Балаклії окупантів, чоловік спробував втекти до ОРЛО, проте не встиг і був затриманий у Куп'янську.
Зараз вирішують питання про оголошення підозри зраднику й обрання запобіжного заходу.
У ДБР нагадали про невідворотність покарання за співпрацю з росіянами.
- 8 вересня українські воїни підняли синьо-жовтий прапор над Балаклією.
- 9 вересня ДБР розпочало фільтраційні заходи в деокупованій Балаклії для унеможливлення підривної діяльності росіян і їхніх посіпак.
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