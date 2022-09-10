Про це повідомило ДБР у телеграмі.

Раніше зрадник був одним із керівників поліції Балаклії, а коли до міста прийшли росіяни, добровільно погодився з ними працювати. За це його "призначили" начальником псевдовідділку поліції.

Коли ЗСУ вибили з Балаклії окупантів, чоловік спробував втекти до ОРЛО, проте не встиг і був затриманий у Куп'янську.

Зараз вирішують питання про оголошення підозри зраднику й обрання запобіжного заходу.

У ДБР нагадали про невідворотність покарання за співпрацю з росіянами.

8 вересня українські воїни підняли синьо-жовтий прапор над Балаклією.

9 вересня ДБР розпочало фільтраційні заходи в деокупованій Балаклії для унеможливлення підривної діяльності росіян і їхніх посіпак.

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