ДБР затримало заступника мера Херсона, який співпрацював із окупантами
Затримано заступника міського голови Херсона Володимира Пепеля, який співпрацював із російськими окупантами
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
"Працівники ДБР у тісній взаємодії з органами прокуратури затримали заступника міського голови Херсона, який під час тимчасової окупації міста працював на ворога. Йому повідомлено про підозру у колабораціонізмі", - сказано в повідомленні.
Правоохоронці вказують на те, що зрадник "брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ". Також він готував приміщення для проведення псевдореферендуму про приєднання регіону до Росії.
Суд узяв колаборанта під варту, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
- Раніше СБУ затримала колаборанта, який ходив по квартирах у Херсоні й закликав людей "голосувати" за фейковий референдум.
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