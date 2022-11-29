ДБР затримало заступника мера Херсона, який співпрацював із окупантами

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Працівники ДБР у тісній взаємодії з органами прокуратури затримали заступника міського голови Херсона, який під час тимчасової окупації міста працював на ворога. Йому повідомлено про підозру у колабораціонізмі", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці вказують на те, що зрадник "брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ". Також він готував приміщення для проведення псевдореферендуму про приєднання регіону до Росії.

Суд узяв колаборанта під варту, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше СБУ затримала колаборанта, який ходив по квартирах у Херсоні й закликав людей "голосувати" за фейковий референдум.

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