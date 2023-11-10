ДБР завершило розслідування щодо нардепа Дубінського

Про це йдеться у відомстві.

Зауважимо, що пресслужба ДБР не розголошує ім'я підозрюваного, проте у повідомленні Генпрокуратури вказують справу нардепа Дубінського. Тоді 8 серпня 2023 року йому повідомили про відповідну підозру.

Правоохоронці встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон. У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу - супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок.

Натомість зазначається, що депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж Дубінський.

Також ДБР отримало інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії Дубінський зупинявся у двох готелях у Барселоні та у його передмісті.

Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваним справа буде направлена до суду.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу Дубінського

Олександр Дубінський - український журналіст, блогер, телеведучий і політик. Він є народним депутатом України 9-го скликання від 94-го виборчого округу. Був членом партії "Слуга народу", виключений у лютому 2021 року через санкції США за втручання в американські вибори та участь у російській мережі зовнішнього впливу. Він також є заступником голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування.

Керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович вважає, що результатом обшуків у нардепа Олександра Дубінського може стати додаткова кваліфікація у розслідуванні щодо нього.

Народний депутат України Олександр Дубінський повідомив, що правоохоронці оголосили йому про підозру 8 серпня.

10 серпня йому обрали запобіжний захід, зокрема він носив браслет до 8 жовтня 2023 року.