ДБР завершило розслідування щодо нардепа Дубінського
Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у підробленні документів для виїзду за кордон
Про це йдеться у відомстві.
Зауважимо, що пресслужба ДБР не розголошує ім'я підозрюваного, проте у повідомленні Генпрокуратури вказують справу нардепа Дубінського. Тоді 8 серпня 2023 року йому повідомили про відповідну підозру.
Правоохоронці встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон. У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу - супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок.
Натомість зазначається, що депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж Дубінський.
Також ДБР отримало інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії Дубінський зупинявся у двох готелях у Барселоні та у його передмісті.
Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваним справа буде направлена до суду.
Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Що відомо про справу Дубінського
Олександр Дубінський - український журналіст, блогер, телеведучий і політик. Він є народним депутатом України 9-го скликання від 94-го виборчого округу. Був членом партії "Слуга народу", виключений у лютому 2021 року через санкції США за втручання в американські вибори та участь у російській мережі зовнішнього впливу. Він також є заступником голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.
3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування.
Керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович вважає, що результатом обшуків у нардепа Олександра Дубінського може стати додаткова кваліфікація у розслідуванні щодо нього.
Народний депутат України Олександр Дубінський повідомив, що правоохоронці оголосили йому про підозру 8 серпня.
10 серпня йому обрали запобіжний захід, зокрема він носив браслет до 8 жовтня 2023 року.
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