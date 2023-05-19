Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

20-21 травня в Україні переважатиме тепла погода.

Температура повітря у нічні години очікується +10...+16 °С, а впродовж дня становитиме +20...+26 °С з невеликими коливаннями.

Дощі пройдуть у суботу у західних областях, у центральній частині та на сході, зачеплять трохи північ. У південній частині - без істотних опадів.

У неділю дощовий фронт охопить південну частину, Закарпаття, Чернівецьку область та східні області, окрім Харківщини.

На решті території опадів не передбачається.

У Києві 20-21 травня передбачається помірно тепла погода. Температура повітря становитиме +20...+23 °С. Невеликий дощ можливий у суботу, в неділю - суха погода.

Фото: Наталка Діденко