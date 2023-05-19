Де дощитиме у вихідні: прогноз погоди в Україні на 20-21 травня від Наталки Діденко
У суботу та неділю в Україні очікується тепла погода з температурою +20…+26 °С. Опади пройдуть у багатьох областях, зокрема на заході, сході та півдні
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
20-21 травня в Україні переважатиме тепла погода.
Температура повітря у нічні години очікується +10...+16 °С, а впродовж дня становитиме +20...+26 °С з невеликими коливаннями.
Дощі пройдуть у суботу у західних областях, у центральній частині та на сході, зачеплять трохи північ. У південній частині - без істотних опадів.
У неділю дощовий фронт охопить південну частину, Закарпаття, Чернівецьку область та східні області, окрім Харківщини.
На решті території опадів не передбачається.
У Києві 20-21 травня передбачається помірно тепла погода. Температура повітря становитиме +20...+23 °С. Невеликий дощ можливий у суботу, в неділю - суха погода.
Фото: Наталка Діденко
- 13 травня у столиці середньодобова температура повітря перевищила +15 °С, що означає настання метеорологічного літа.
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