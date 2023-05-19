У Києві настало метеорологічнне літо, - геофізична обсерваторія
13 травня у столиці середньодобова температура повітря перевищила +15 °С, що означає настання метеорологічного літа
Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через +15,0 °С в бік її підвищення відбувся 13 травня, що знаменує початок метеорологічного літа", – пише відомство.
Науковці підсумували, що закінчилась метеорологічна весна, яка почалася 17 січня і тривала 116 днів.
Тривалість весни у столиці перевищила кліматичну норму на півтора місяця.
Цьогорічне метеорологічне літо прийшло до Києва на два дні пізніше середньобагаторічних показників, помітили фахівці.
"Найраніше за 143 роки спостережень воно почалось у 1996 році – 22 квітня, а найпізніше – 7 червня у 1990, 2001 роках", – додали в обсерваторії.
- За добу, 5 квітня, у столиці випала найбільша кількість опадів за майже сотню років - 20,6 мм. Останній рекорд зафіксували 1933 року.
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