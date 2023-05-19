У Києві настало метеорологічнне літо, - геофізична обсерваторія

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через +15,0 °С в бік її підвищення відбувся 13 травня, що знаменує початок метеорологічного літа", – пише відомство.

Науковці підсумували, що закінчилась метеорологічна весна, яка почалася 17 січня і тривала 116 днів.

Тривалість весни у столиці перевищила кліматичну норму на півтора місяця.

Цьогорічне метеорологічне літо прийшло до Києва на два дні пізніше середньобагаторічних показників, помітили фахівці.

"Найраніше за 143 роки спостережень воно почалось у 1996 році – 22 квітня, а найпізніше – 7 червня у 1990, 2001 роках", – додали в обсерваторії.