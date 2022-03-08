Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу: список

Про це повідомляє Еспресо.TV.



МОН України запустило інформаційну кампанію "Психологічна турбота від Світлани Ройз", орієнтовану на родини з дітьми, що перебувають у зоні бойових дій, були змушені покинути домівки, тікаючи від небезпеки, або чекають рідних із фронту.



Матеріали розміщені на сайті міністерства у формі відео.



Національна психологічна асоціація пропонує безкоштовну допомогу українцям, які переживають паніку, тривогу або хронічний стрес унаслідок бойових дій на території України.



Для цього необхідно попередньо заповнити анкету і почекати, коли спеціалісти опрацюють дані та зв’яжуться.



Консультаційний центр кафедри психології та психотерапії УКУ "Порадня" пропонує безоплатну кризову психологічну онлайн-допомогу постраждалим. Для цього достатньо написати або зателефонувати в телеграмі:

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