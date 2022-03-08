Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу: список
З початку повномасштабного вторгення Росії в Україні з'явилися спільноти, чат-боти та професійні психотерапевти, які готові безкоштовно допомагати постраждалим
Про це повідомляє Еспресо.TV.
МОН України запустило інформаційну кампанію "Психологічна турбота від Світлани Ройз", орієнтовану на родини з дітьми, що перебувають у зоні бойових дій, були змушені покинути домівки, тікаючи від небезпеки, або чекають рідних із фронту.
Матеріали розміщені на сайті міністерства у формі відео.
Національна психологічна асоціація пропонує безкоштовну допомогу українцям, які переживають паніку, тривогу або хронічний стрес унаслідок бойових дій на території України.
Для цього необхідно попередньо заповнити анкету і почекати, коли спеціалісти опрацюють дані та зв’яжуться.
Консультаційний центр кафедри психології та психотерапії УКУ "Порадня" пропонує безоплатну кризову психологічну онлайн-допомогу постраждалим. Для цього достатньо написати або зателефонувати в телеграмі:
- + 380965807688, @poradnya1
- + 380500732903, @poradnya2
- + 380965814896, @poradnya3
- + 380934347701, @poradnya4
- + 380958744062, @poradnya5
Крім цього, психіатр і психотерапевт, кандидат психологічних наук Спартак Субота розробив методичку з порадами з надання психологічної допомоги в умовах війни. Рекомендації допомагають дати раду емоціям під час переживання таких станів, як апатія, ступор, галюцинації, нервове тремтіння, істерика та інші.
Завантажити методичку можна за посиланням.
Львівський міський центр соціальних служб надає цілодобову психологічну підтримку українцям. Для цього слід зателефонувати на номер: 0800307305. Незалежно від мобільного оператора дзвінки безкоштовні.
Українська спільнота психотерапевтів також безкоштовно консультує потерпілих. Звертатися за телефонами: +380935473773, +380971124591 (WhatsApp, Telegram).
Чат боти, які надають психологічну підтримку:
- Телеграм-чат "Психологічна допомога українцям під час війни";
- Телеграм-чат "Як ти зараз?";
- Чат-бот кваліфікованої допомоги від українських психологів "psy.for.peace".
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