Де в Україні 16 травня можливі дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, на півночі України можливе незначне похолодання.

"Вівторок в Україні буде з невеликою свіжою родзинкою - очікується тимчасове зниження температури повітря у північній частині! Якщо в більшості областей 16-го травня максимальна денна температура становитиме +20...+26 градусів, то на півночі посвіжіє до +18...+22 градусів", - написала синоптикиня.

За її словами, вітер буде переважно південний і південно-східний, помірний, часом поривчастий.

"У Києві у вівторок температура повітря знизиться - впродовж дня проти сьогоднішніх +25...+26 градусів завтра очікується +20 градусів", - написала Діденко.

Також у столиці буде поривчастий вітер південно-східного походження.