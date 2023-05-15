Де в Україні 16 травня можливі дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко
16 травня дощі пройдуть у західних областях, подекуди на півночі, на Полтавщині, Черкащині та в Приазов'ї. На решті території України домінуватиме суха погода
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, на півночі України можливе незначне похолодання.
"Вівторок в Україні буде з невеликою свіжою родзинкою - очікується тимчасове зниження температури повітря у північній частині! Якщо в більшості областей 16-го травня максимальна денна температура становитиме +20...+26 градусів, то на півночі посвіжіє до +18...+22 градусів", - написала синоптикиня.
За її словами, вітер буде переважно південний і південно-східний, помірний, часом поривчастий.
"У Києві у вівторок температура повітря знизиться - впродовж дня проти сьогоднішніх +25...+26 градусів завтра очікується +20 градусів", - написала Діденко.
Також у столиці буде поривчастий вітер південно-східного походження.
- Раніше Наталка Діденко спрогнозувала теплий і сухий понеділок у Києві.
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