Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у telegram.

"Єдиний синоптичний виняток завтра - західні області, де пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. І також температура повітря буде трохи нижчою, вдень +16...+20 градусів", - зазначила вона.

Також у дописі додається, що короткочасне невелике похолодання буде у вівторок на півночі України, але йому слідуватиме тепла і комфортна погода.

Фото: telegram-канал Наталки Діденко