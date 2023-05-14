Сухо та тепло: синоптик Наталка Діденко спрогнозувала понеділок у столиці
У понеділок, 15 травня, у Києві очікується тепла та суха погода максимально +23... +24 градуси
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у telegram.
"Єдиний синоптичний виняток завтра - західні області, де пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. І також температура повітря буде трохи нижчою, вдень +16...+20 градусів", - зазначила вона.
Також у дописі додається, що короткочасне невелике похолодання буде у вівторок на півночі України, але йому слідуватиме тепла і комфортна погода.
Фото: telegram-канал Наталки Діденко
- 10 травня повідомлялося, що у багатьох регіонах України можливі заморозки, проте вже цими вихідними температура підвищиться.
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