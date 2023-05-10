Парад заморозків завершується, на вихідних очікується потепління, - синоптик Наталка Діденко
Найближчої ночі у багатьох регіонах України можливі заморозки, проте вже цими вихідними температура підвищиться
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
"Температура повітря вихідними підвищиться нарешті в більшості областей України і становитиме +17...+22°C. Ну, й припиняться заморозки!" - йдеться у повідомлені.
У ніч на 11 травня у багатьох областях України ймовірні заморозки, дощів не передбачається. Удень температура повітря прогріється до +13...+16°C, у Карпатах та на крайньому сході +9...+11°C.
На сході України, ймовірно, місцями пройдуть невеликі дощі. У центральних та північних регіонах збільшиться хмарність та вологість.
У південній частині та на заході - без істотних опадів.
У Києві 11-го травня вдень періодичні хмари. Без істотних опадів, хіба в окремих районах можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі +5°C, а завтра вдень +15°C.
"Завершення тижня - п'ятниця, субота, неділя - відзначиться припиненням заморозків та відчутним потеплінням у денні години", - повідомила Діденко.
- На півночі та заході нічні заморозки, водночас у п'ятницю температура в країні має підвищуватися.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.3
Купівля 37.3Продаж 37.87
-
EUR
Купівля 40.8Продаж 41.7
- Актуальне
- Важливе