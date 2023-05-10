Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

"Температура повітря вихідними підвищиться нарешті в більшості областей України і становитиме +17...+22°C. Ну, й припиняться заморозки!" - йдеться у повідомлені.

У ніч на 11 травня у багатьох областях України ймовірні заморозки, дощів не передбачається. Удень температура повітря прогріється до +13...+16°C, у Карпатах та на крайньому сході +9...+11°C.

На сході України, ймовірно, місцями пройдуть невеликі дощі. У центральних та північних регіонах збільшиться хмарність та вологість.

У південній частині та на заході - без істотних опадів.

У Києві 11-го травня вдень періодичні хмари. Без істотних опадів, хіба в окремих районах можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі +5°C, а завтра вдень +15°C.

"Завершення тижня - п'ятниця, субота, неділя - відзначиться припиненням заморозків та відчутним потеплінням у денні години", - повідомила Діденко.