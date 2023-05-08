Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Ніч далі холодна в Україні, +2...+6 °C, на півдні +6...+11 °C.

Протягом дня 9 травня температура повітря становитиме в більшості областей України +11...+14 °C.

Проте знову несподіваний холодний острівець на південному сході та навіть у Криму, +7...+12 °C.

І така ж холодна ділянка в Карпатах і Чернівецькій області.

Заморозки очікуються найближчої ночі у північних та західних областях.

Уночі опади пройдуть переважно півднем - від Одещини через Крим до Донеччини. Ще захоплять трохи Карпати.

На решті території вночі буде сухо, навіть з проясненнями - через що й заморозки можливі.

А ось вдень 9 травня в Україні дощів побільшає, очікуються майже повсюди місцями, короткочасні. У Приазов'ї дощі можуть бути сильнішими.

На крайньому заході, на Житомирщині та Київщині - без істотних опадів.

У Києві 9 травня вночі холодно, +3...+5 °C, на околицях є ймовірність заморозків, вдень у вівторок потепліє до +11...+13 °C.

Нестрімке, проте все ж потепління, розпочнеться з 12 травня, з п'ятниці.