Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати нові заморозки та чи стане тепліше цього тижня
У вівторок, 9 травня, очікуються заморозки на півночі та заході, водночас у п'ятницю температура в країні має підвищуватися
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Ніч далі холодна в Україні, +2...+6 °C, на півдні +6...+11 °C.
Протягом дня 9 травня температура повітря становитиме в більшості областей України +11...+14 °C.
Проте знову несподіваний холодний острівець на південному сході та навіть у Криму, +7...+12 °C.
І така ж холодна ділянка в Карпатах і Чернівецькій області.
Заморозки очікуються найближчої ночі у північних та західних областях.
Уночі опади пройдуть переважно півднем - від Одещини через Крим до Донеччини. Ще захоплять трохи Карпати.
На решті території вночі буде сухо, навіть з проясненнями - через що й заморозки можливі.
А ось вдень 9 травня в Україні дощів побільшає, очікуються майже повсюди місцями, короткочасні. У Приазов'ї дощі можуть бути сильнішими.
На крайньому заході, на Житомирщині та Київщині - без істотних опадів.
У Києві 9 травня вночі холодно, +3...+5 °C, на околицях є ймовірність заморозків, вдень у вівторок потепліє до +11...+13 °C.
Нестрімке, проте все ж потепління, розпочнеться з 12 травня, з п'ятниці.
- Нагадаємо, цими вихідними в Україні також були заморозки.
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