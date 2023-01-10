Про це інформує Наталка Діденко.

Морози в Україні ще тріщать чи потріскують, десь пробують лагідно "обнулитися", а в західних областях морози скоро віднесуть у розділ стародавньої історії, бо там стовпчики термометрів досягають +5+8 градусів.

У західних областях тепла погода втримається, очікується 0+5 градусів. У східних областях очікується вдень -4-9 градусів. А в північних та центральних областях впродовж дня -1-5 градусів. У південній частині +1+4 градуси, в Криму +4+8 градусів, на Запоріжжі 0,-2 градуси.

Вітер південно-східного та південного напрямків залишається в Україні рвучким, сильним, некомфортним.

Уночі та вранці 11 січня дощ, місцями з мокрим снігом, пройде у західних областях, а переважно сніг - на півночі України.

Проте впродовж дня середи в більшості областей України ніяких серйозних опадів не передбачається.

У Києві найближчої ночі політає сніг, вдень у столиці - без опадів, проте слизько.

Вітер південно-східного напрямку, сильний, без шапки ще й зверху з каптуром і не думайте виходити. Нагадую, що сильний вітер посилює відчуття морозу на кілька градусів.

А оскільки завтра в Києві навіть вдень ще передбачається -4 градуси, а вночі всі -6-8 градусів, то щипатиметься мороз боляче.

Вже з п'ятниці, якраз на Маланки-Василя, 13-14 січня, в Україну прийде атлантичне повітря, із теплою погодою та "плюсовою" температурою повітря скрізь.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb