Де в Україні будуть опади 11 січня. Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко розповіла в яких регіонах України прогнозують 11 січня дощ та сніг
Про це інформує Наталка Діденко.
Морози в Україні ще тріщать чи потріскують, десь пробують лагідно "обнулитися", а в західних областях морози скоро віднесуть у розділ стародавньої історії, бо там стовпчики термометрів досягають +5+8 градусів.
У західних областях тепла погода втримається, очікується 0+5 градусів. У східних областях очікується вдень -4-9 градусів. А в північних та центральних областях впродовж дня -1-5 градусів. У південній частині +1+4 градуси, в Криму +4+8 градусів, на Запоріжжі 0,-2 градуси.
Вітер південно-східного та південного напрямків залишається в Україні рвучким, сильним, некомфортним.
Уночі та вранці 11 січня дощ, місцями з мокрим снігом, пройде у західних областях, а переважно сніг - на півночі України.
Проте впродовж дня середи в більшості областей України ніяких серйозних опадів не передбачається.
У Києві найближчої ночі політає сніг, вдень у столиці - без опадів, проте слизько.
Вітер південно-східного напрямку, сильний, без шапки ще й зверху з каптуром і не думайте виходити. Нагадую, що сильний вітер посилює відчуття морозу на кілька градусів.
А оскільки завтра в Києві навіть вдень ще передбачається -4 градуси, а вночі всі -6-8 градусів, то щипатиметься мороз боляче.
Вже з п'ятниці, якраз на Маланки-Василя, 13-14 січня, в Україну прийде атлантичне повітря, із теплою погодою та "плюсовою" температурою повітря скрізь.
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