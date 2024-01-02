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Defense Express: Масовані обстріли України можуть затягнутись на тривалий час

2 січня, 2024 вiвторок
17:42
Війна з Росією обстріл, ППО

Експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що Росія зберігає можливості для масованих обстрілів території України впродовж тривалого часу

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Я думаю, що, на жаль, в росіян вистачить ресурсу підтримувати такий темп масованих обстрілів території України як мінімум до весни. Оскільки, не зважаючи на виробничі показники, вони можуть запускати до 100 ракет одночасно і в них все одно залишається можливість і запаси для 2-3 масованих обстрілів. Це стосується майже всіх видів їх ракет. Запас ракет "Калібр", яких вони могли накопичити до 200 одиниць, вони майже не розпаковували", - повідомив Киричевський.

Експерт наголосив, що в арсеналі Росії є ракети, які ще вдалось збити ПС ЗСУ

"Ми говоримо про "Кинджал" як надзвичайно небезпечну ракету, втім, ПС ЗСУ мають можливість пишатись кількістю збитих ракет такого типу. Однак є ракети, які нам ще не вдавалось збивати. Зокрема, Х-22/32. Це переобладнана ракета з вдосконаленою електронікою. Ця ракета може бити на більшу дистанцію. Здається саме така ракета долетіла до Черкащини 29 грудня", - додав він.

  • У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торговельному центру та пологовому. Станом на вечір 1 січня відомо про ще 6 загиблих
  • Зранку 2 січня російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки є загиблі та поранені люди, зруйновані будинки. Детальніше читайте за посиланням.
Україна
Росія
Одеса
Львів
Харків
Дніпро
російська армія
Київщина
Черкащина
тероризм
окупанти
ракетний удар
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