Defense Express: Масовані обстріли України можуть затягнутись на тривалий час

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Я думаю, що, на жаль, в росіян вистачить ресурсу підтримувати такий темп масованих обстрілів території України як мінімум до весни. Оскільки, не зважаючи на виробничі показники, вони можуть запускати до 100 ракет одночасно і в них все одно залишається можливість і запаси для 2-3 масованих обстрілів. Це стосується майже всіх видів їх ракет. Запас ракет "Калібр", яких вони могли накопичити до 200 одиниць, вони майже не розпаковували", - повідомив Киричевський.

Експерт наголосив, що в арсеналі Росії є ракети, які ще вдалось збити ПС ЗСУ

"Ми говоримо про "Кинджал" як надзвичайно небезпечну ракету, втім, ПС ЗСУ мають можливість пишатись кількістю збитих ракет такого типу. Однак є ракети, які нам ще не вдавалось збивати. Зокрема, Х-22/32. Це переобладнана ракета з вдосконаленою електронікою. Ця ракета може бити на більшу дистанцію. Здається саме така ракета долетіла до Черкащини 29 грудня", - додав він.