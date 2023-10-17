Дефіцит священників: росіяни на окупованій Луганщині відкриють центр для підготовки кліриків

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що на синоді РПЦ було ухвалене рішення про створення так званого міжєпархіального центру підготовки спеціалістів луганської єпархії на Луганщині.

Керуючим діяльністю новоствореного центру підготовки призначили митрополита Луганського і Алчевського УПЦ (МП) Пантелеймона (Василя Поворознюка). А відповідати за навчання священнослужителів буде "сретенская духовная академия РПЦ". Наразі вона відправляє на захоплені землі Луганщини своїх працівників.