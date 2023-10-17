Дефіцит священників: росіяни на окупованій Луганщині відкриють центр для підготовки кліриків
На тимчасово окупованій території Луганської області Росія планує відкрити центр для підготовки священників: на ТОТ виник дефіцит кліриків
Про це інформує Центр національного спротиву.
Зазначається, що на синоді РПЦ було ухвалене рішення про створення так званого міжєпархіального центру підготовки спеціалістів луганської єпархії на Луганщині.
Керуючим діяльністю новоствореного центру підготовки призначили митрополита Луганського і Алчевського УПЦ (МП) Пантелеймона (Василя Поворознюка). А відповідати за навчання священнослужителів буде "сретенская духовная академия РПЦ". Наразі вона відправляє на захоплені землі Луганщини своїх працівників.
- Раніше стало відомо, що РФ продовжує релігійні утиски на тимчасово окупованих територіях України. Для впливу на громади й збору даних про парафіян вона скерувала туди священників РПЦ.
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