РФ залучила до агентурної роботи священників РПЦ, яких відрядила на окуповані території
РФ продовжує релігійні утиски на тимчасово окупованих територіях України. Для впливу на громади й збору даних про парафіян вона скерувала туди священників РПЦ
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Ворог примусово включає релігійні громади УПЦ МП до складу Російської православної церкви. Тих священників, котрі відмовляються йти на співпрацю з ворогом, замінюють на відряджених окупантів із РПЦ", - ідеться у повідомленні.
Представники РПЦ також обіймають посади в інших церковних громадах в окупації, наприклад, у захоплених храмах ПЦУ.
"Особлива увага при цьому приділяється Маріуполю", - зазначили у ЦНС.
Там відзначили також агентурну діяльність священників на тимчасово окупованих територіях: вони збирають дані про патріотично налаштованих парафіян і священнослужителів, а потім передають ці дані російським спецслужбам.
- Восени минулого року росЗМІ повідомляли, що РПЦ готує своїх священників для служіння в окупованих регіонах України.
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