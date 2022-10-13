РПЦ готує своїх священників для служіння в окупованих регіонах України

Про це повідомляє російське видання Вєдомості.

Джерела в "Донецькій та Маріупольській" єпархії Української православної церкви Московського патріархату УПЦ МП зазначило, що найближчим часом "у Москві готують зміни" щодо місцевих парафій.

Коли офіційно може бути вирішено питання про перехід церков у підпорядкування Московської патріархії, невідомо: ще у серпні Священний синод РПЦ ухвалив рішення про перенесення на невизначений термін проведення Архієрейського собору через міжнародне становище.

Депутат російської Держдуми, заступник голови міжфракційної робочої групи щодо вдосконалення законодавства про захист християнських цінностей Сєргєй Гаврілов заявив, що йому невідомо про перехід церков нових територій у підпорядкування РПЦ.

"У будь-якому разі, якщо це і станеться, це навряд чи почнеться до закінчення бойових дій, – пояснив він. – Там складний процес, потрібний Синод". Депутат нагадав, що раніше Луганська єпархія вже попросила перейти до складу РПЦ МП.

Російський політолог Алєксєй Макаркін зазначає, що під час анексії Криму ситуація була інша: парафії там залишалися на УПЦ, при тому, що загалом вони підтримували російську владу – і це влаштовувало і релігійну, і світську структури.

Єдина складність, за словами Макаркіна, полягає у ситуації з єпархією Запорізькою та Мелітопольською, кафедральне місто якої знаходиться у Запоріжжі – воно не є під російською окупацією.

"Митрополит Лука цілком симпатизує Росії – підставляти його РПЦ, звісно ж, не буде з огляду на ситуацію з обшуками служителів УПЦ", – каже він.

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