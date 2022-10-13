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Понад половина українців вважає, що діяльність УПЦ МП сприяє російській агресії - опитування

13 жовтня, 2022 четвер
15:25
Суспільство УПЦ МП

Тих, хто вважає, що УПЦ МП, навпаки, сприяє обороні України - 11%

52% опитаних громадян погоджуються з тим, що діяльність Української православної церкви (Московського патріархату) радше сприяє російській агресії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.Як йдеться в результатах опитування, для більшості громадян, незалежно від їхнього віку, макрорегіону проживання, рівня освіти чи матеріального становища, УПЦ МП є радше загрозою суверенітету країни, ніж навпаки.

Проте серед мешканців південних та східних областей значна частка вагається чи справді варто оцінювати церкву з позицій її ролі у війні. 60% громадян, що проживають у південних областях, та 57% тих, хто проживає у східних областях, не погодилися з тим, що УПЦ МП сприяє чи шкодить обороні держави. Схожу позицію має 49% російськомовних респондентів.

  • Нагадаємо, українці значно краще почали ставитися до ОУН-УПА

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Україна
УПЦ МП
війна з Росією
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