Про це йдеться в опитуванні КМІС.

Водночас за цей же період більше, ніж у 5 разів стало менше тих, хто негативно оцінює діяльність ОУН-УПА – з 42% до 8%.

Також з 27% до 37% стало більше тих, хто обрав варіант "важко сказати напевно, негативно чи позитивно".

В 2013 році у всіх регіонах, крім Заходу, було більше тих, хто негативно оцінював діяльність ОУН-УПА. У 2022 році частка тих, хто оцінює позитивно, переважає частку тих, хто оцінює негативно.

Водночас зберігається тенденція, що чим далі на Захід, тим більш виразні позитивні оцінки. Так, на Заході 57% оцінюють позитивно проти 4%, які оцінюють негативно.

У Центрі співвідношення вже 43% проти 6%, на Півдні – 37% проти 11%, на Сході – 27% проти 16%. На Півдні і Сході більшість фактично або обирали варіант "важко сказати напевно, позитивно чи негативно" чи (рідше) "не знаю".

До слова, до 80-ї річниці УПА у Канаді виходить англомовна книга про український визвольний рух 1940–50-х