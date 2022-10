Передпродаж вже відкритий на Amazon та на сайті видавництва.

До 80-ї річниці створення Української повстанської армії Центр досліджень визвольного руху повідомляє про фінал ключового проєкту — вихід у світ книги "Ворожі архіви. Радянські протиповстанські операції та Український націоналістичний рух" (Enemy Archives. Soviet Counterinsurgency Operations and the Ukrainian Nationalist Movement – Selections from the Secret Police Archives). Її мета – мовою фактів та документів із розсекречених архівів КДБ розповісти західній аудиторії про особливо міфологізовані радянською пропагандою сторінки українсько-російських відносин.

Авторами праці є український історик, ексголова Інституту національної пам’яті, д-р Володимир В’ятрович, дослідник історії Другої світової війни та українського визвольного руху, та канадський історик, географ д-р Любомир Луцюк, який досліджує українське питання в зовнішній політиці США та Великої Британії, а також проблеми українських мігрантів після Другої світової війни. Переклала книгу журналістка, редакторка та дослідниця Марта Дарія Олійник.

"Видавничий проєкт, робота над яким тривала впродовж останніх 10 років, вийшов в Канаді у видавництві університету МакГілл англійською мовою", — повідомляє директорка Центру досліджень визвольного руху Дарія Гірна.

Співавтор книги "Ворожі архіви" Володимир В’ятрович пояснює: "Це – найбільша колекція, яка дає можливість зрозуміти історію повстанського руху 1940–50-х років. Коли я працював у Сполучених Штатах Америки в Гарварді, то побачив, як мало первинних джерел з історії Української повстанської армії, Організації українських націоналістів доступні для західних вчених, як мало вони використовуються. Це – найважливіші документи структур підпілля, а з іншого боку – найголовніші документи радянської каральної системи про боротьбу з повстанським рухом".

В книзі зібрано 161 документ з архіву Служби безпеки України: документи УПА та ОУН, конфісковані радянськими спецслужбами, та документи самого НКВС-КДБ, де йдеться про боротьбу з українськими повстанцями. Світлини у книзі теж походять з архівів СБУ та Центру досліджень визвольного руху. Частина з них вже доступна онлайн на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху.

Більше деталей про книгу можна дізнатися в інтерв'ю історика для "Голосу Америки".

Видавництво: McGill-Queen's University Press.

Офіційний реліз книги запланований на лютий 2023 року. Втім, перепродаж доступний на сайті видавництва та на Amazon уже зараз.