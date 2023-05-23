"Дефіциту пального не буде, паніка породжує попит, а не споживання", - Олександр Мельничук, директор зі стратегічного маркетингу БРСМ

"У сьогоднішніх реаліях слово "запас" на кілька днів не може бути числом константою, бо щоденні потреби передбачити неможливо. Те, що спостерігається зараз – більше схоже на інформаційний вкид, на який споживачі моментально реагують. Це називається створення попиту, а не споживання. Впевнений, це свого роду синусоїда, приводів хвилюватися немає, запасів пального на ринку достатньо", - про це розповів Олександр Мельничук під час прессніданку на одному з АЗК "БРСМ-Нафта".

Він також додав, що з початком війни великим гравцям паливного ринку вдалося перебудувати ланцюги імпорту пального з країн Європи. Так, у мережу "БРСМ-Нафта" надходить пальне з Польщі, Литви, Румунії, Болгарії, Греції, а також з Туреччини, Оману і Казахстану. Завдяки такій системі логістики бензовози завантажують у портах, після чого доставляють пальне безпосередньо на АЗК.

"За час війни було знищено понад 20 нафтобаз в Україні. Зберігати пальне у великих об’ємах — невиправданий ризик. Війна змінила інфраструктуру постачання пального із заводів на АЗК. Тепер більшість обсягу рухається з Європи автотранспортом, а не накопичується на нафтобазах. Відповідно резервуари на АЗК ми підтримуємо повними, щоб не створювати передумови для дефіциту", - Олександр Мельничук.

Станом на травень, БРСМ-Нафта, має один з найбільших парків автотранспорту, який дозволяє оперувати великими обсягами пального. Наразі в компанії 96 бензовозів та 58 газовозів, також придбали ще 26 напівпричепів для транспортування скрапленого газу, очікується постачання тягачів". За даними компанії станом на лютий 2022 р. було 49 газовозів та 89 бензовозів.

Представники національної мережі також прокоментували прогнозоване збільшення цін на нафтопродукти у зв’язку з поверненням акцизу та ПДВ. За словами експертів, зростання може сягати не більше 10-15%, адже світова ціна нафти за барель на сьогодні удвічі менша відносно тієї, що була у березні, й становить 75$ за барель.

Станом на травень 2023 року працює 210 АЗК з 217, які були до широкомасштабного наступу. БРСМ-Нафта продовжує відновлення та реконструкцію комплексів, що були пошкоджені російськими окупантами у 2022 р. З нещодавно відновлених – АЗК в с. Мила Київської обл., в Херсоні та Дніпрі.