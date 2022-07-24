Деколонізація РФ - це те, чого потребує сама Росія, - політаналітик Горбач

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Деколонізація РФ - це те, чого потребує сама Росія. В першу чергу цього потребують народи Росії. Ми можемо сміливо говорити, що ці народи є поневоленими. Ці народи потребують зовнішньої допомоги. Тому я сподіваюсь, що українська держава підтримає ініціативу з деколонізації Російської Федерації. Оскільки форум вільних народів Росії довів, що там є з ким працювати", - розповів Горбач.

Політаналітик переконаний, що зміни в Росії будуть залежати від ситуації на фронті російсько-української війни.

“"Ми живемо в такий час, коли нічого неможливого не може бути. Все можливо і все може бути. Все залежить від дуже багатьох факторів, однак найголовніший з них це підсумок російсько-української війни. Якщо ця ганебна війна завершиться поразкою путінського режиму, то Російська Федерація почне тріщати по швах", - додав він.

24 липня голова еміграційного уряду Чеченської Республіки Ічкерія, ветеран збройного руху опору на Кавказі Ахмед Закаєв закликав російських опозиціонерів не підтримувати геополітичну доктрину режиму Путіна

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