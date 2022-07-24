"Російські ліберали мають відмовитися від збереження Російської імперії", - Ахмед Закаєв
Голова еміграційного уряду Чеченської Республіки Ічкерія, ветеран збройного руху опору на Кавказі Ахмед Закаєв закликав російських опозиціонерів не підтримувати геополітичну доктрину режиму Путіна
З такою заявою політик виступив у суботу, 23 липня 2022 року, на Форумі вільних народів Росії у Празі (Чехія), передає Idel.Реалии.
"Російські ліберали і правлячі режими завжди між собою ворогували. Але в одному вони завжди мали схожість: зберегти імперію", - зазначив Закаєв.
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"Тільки демонтувавши імперію і створивши демократичні держави, Росія може стати демократичною. Тільки ставши демократичною державою, Росія може запропонувати своїм колишнім колоніям якісь форми інтеграції: федеративні чи конфедеративні. Впевнений, що багато народів добровільно приймуть таку інтеграцію. З генератора нескінченних воєн, геноцидів та ненависті до себе Росія може стати центром мирного процвітаючого співіснування багатьох євразійських держав. Для цього російські ліберали повинні відмовитися від збереження Російської імперії", - пояснив свою позицію Ахмед Закаєв.
- Нагадаємо, 13 липня у Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови "Про визнання державного суверенітету Чеченської Республіки Ічкерія".
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