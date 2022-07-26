Демченко, Татаров, Любченко і Богдан - яскраві приклади ігнорування закону про люстрацію, - юристка

Про це в ефірі Еспресо сказала голова Громадського люстраційного комітету та адвокатка Тетяна Козаченко.

"Закон про очищення влади передбачав конкретні критерії до топ-посадовців за посадами, що достатньо легко перевірити по їх трудовій книжці чи послужному списку. Під нього підпадало не більше 5 тис. осіб", - зазначила вона.

За словами Козаченко, тих, хто призначений на посаду в порушення закону - одиниці.

"Після призначення Зеленського найбільш гучними порушеннями були призначення (ексочільника ОПУ, - ред.) Андрія Богдана, який потрапляв під люстрацію і Любченка, який фактично очолював митницю і потім пішов в уряд та Демченка", - сказала адвокатка.

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Також вона згадала заступника керівника Офісу президента.

"Ми не можемо забувати про Олега Татарова, який за ознаками закону підпадає під очищення влади, але різними процесуальними хитрощами формально був виведений з-під закону Офісом президента", - підсумувала Козаченко.