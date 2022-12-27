"Демотиватор для українських дипломатів": Огризко про призначення послом у Болгарії людини без досвіду держслужби
Володимир Огризко, дипломат, ексміністр закордонних справ, зазначив, що зазвичай для кар'єрного дипломата шлях до посади посла триває 20-25 років
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Дипломат дав коментар щодо призначення на посаду надзвичайного і повноважного посла в Республіці Болгарія Олесі Ілащук, яка немає жодного досвіду дипломатичної або іншої державної діяльності.
"Безумовно таке призначення – це великий демотиватор для українських послів та дипломатів, тому що посол, як і будь-який фахівець, виростає, а не створюється указом. Тобто це те, що створюється часом, досвідом, знаннями й таке інше. Зазвичай для кар'єрного дипломата на це йде 20-25 років, тому можете собі уявити, наскільки цей шлях непростий. Скажу відверто, я б дуже хотів, щоб таких випадків у нашій історії не було в принципі, бо вони не додають нам жодних позитивних речей особливо під час війни й особливо, коли йдеться про країну, яка є членом НАТО та ЄС, бо це не те, що у даній ситуації робить нас сильнішими",- підкреслив Володимир Огризко.
- 24 грудня президент України Володимир Зеленський призначив нових послів у Республіці Болгарія, Латвійській Республіці та Королівстві Бахрейн
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