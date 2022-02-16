День єднання: Зеленський закликав українців приєднуватися до флешмобу #UAразом у соцмережах
Президент України Володимир Зеленський запустив у соцмережах флешмоб #UAразом і закликав користувачів брати участь в ініціативі
Про це Зеленський написав у Facebook.
"Разом відзначаємо День єднання! Великого народу великої України! Цей день - наш. Хто живе на правому й лівому берегах Дніпра. У містах і селах. Біля Карпат і териконів. На узбережжі Чорного й Азовського морів. Хто вболіває за "Динамо" або "Шахтар", а разом - за Україну. Хто відзначає Різдво, Песах або Курбан-байрам, а разом - вірять в Україну! Хто спілкується українською, кримськотатарською, російською, угорською або жестовою мовою, а разом - творять Україну не словами, а справами! Харків і Херсон. Запоріжжя й Закарпаття. Хмельницький і Кропивницький. Одеса й Миколаїв. Рівне і Файне. Житомир, Суми, Полтава. Франик і Марік. Волиняни й вінничани. Чернігів, Черкаси й Чернівці. Львів і Луганськ. Дніпро й Донецьк. Київ, Кривий Ріг і Крим. УКРАЇНА! РАЗОМ! І НАЗАВЖДИ! Сьогодні, в День єднання, о 10:00 на будинках і спорудах в усіх населених пунктах піднімуть синьо-жовтий прапор і пролунає "Ще не вмерла України...". А в соцмережах ми запускаємо челендж", - написав Зеленський.
Щоб взяти участь у флешмобі, треба зробити фото чи записати відео з прапором України і опублікувати у соцмережах із хештегом #UAразом. У дописі президент закликав користувачів позначати людей, яким вони бажають передати челендж.
Сам Зеленський опублікував фото зі своєю дружиною Оленою та прапором України.
- Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський видав указ, відповідно до якого 16 лютого в Україні вперше відзначають День єднання.
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