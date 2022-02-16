День єднання: Зеленський закликав українців приєднуватися до флешмобу #UAразом у соцмережах

Про це Зеленський написав у Facebook.



"Разом відзначаємо День єднання! Великого народу великої України! Цей день - наш. Хто живе на правому й лівому берегах Дніпра. У містах і селах. Біля Карпат і териконів. На узбережжі Чорного й Азовського морів. Хто вболіває за "Динамо" або "Шахтар", а разом - за Україну. Хто відзначає Різдво, Песах або Курбан-байрам, а разом - вірять в Україну! Хто спілкується українською, кримськотатарською, російською, угорською або жестовою мовою, а разом - творять Україну не словами, а справами! Харків і Херсон. Запоріжжя й Закарпаття. Хмельницький і Кропивницький. Одеса й Миколаїв. Рівне і Файне. Житомир, Суми, Полтава. Франик і Марік. Волиняни й вінничани. Чернігів, Черкаси й Чернівці. Львів і Луганськ. Дніпро й Донецьк. Київ, Кривий Ріг і Крим. УКРАЇНА! РАЗОМ! І НАЗАВЖДИ! Сьогодні, в День єднання, о 10:00 на будинках і спорудах в усіх населених пунктах піднімуть синьо-жовтий прапор і пролунає "Ще не вмерла України...". А в соцмережах ми запускаємо челендж", - написав Зеленський.



Щоб взяти участь у флешмобі, треба зробити фото чи записати відео з прапором України і опублікувати у соцмережах із хештегом #UAразом. У дописі президент закликав користувачів позначати людей, яким вони бажають передати челендж.



Сам Зеленський опублікував фото зі своєю дружиною Оленою та прапором України.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський видав указ, відповідно до якого 16 лютого в Україні вперше відзначають День єднання.