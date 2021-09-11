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Головна Культура День міста у Вінниці: "Бумбокс", Go_А, парад літературних героїв, класична й народна музика, спортивні змагання, вулична їжа

День міста у Вінниці: "Бумбокс", Go_А, парад літературних героїв, класична й народна музика, спортивні змагання, вулична їжа

11 вересня, 2021 субота
14:10
Культура

У суботу, 11 вересня 2021 року, вінничани святкують день свого міста

Урочиста церемонія відкриття свята відбулася о 14:00 на Майдані Незалежності. Там розпочався виступ симфонічного оркестру Вінницької обласної філармонії ім. М. Леонтовича "Арката", а також гостей з Києва: чоловічого вокального секстету ManSound та жіночого оркестру Queens Orchestra, передає Еспресо.TV.

Cеред новинок свята - проєкт "Вінницькі натхненники". На Майдані Незалежності професійні актори в образі відомих історичних постатей (Михайло Коцюбинський, Григорій Артинов, Натан Альтман та Микола Пирогов) спілкуватимуться з вінничанами та гостями міста.

Також тут облаштують тематичні просторові інсталяції, фотозони та виставки. Біля водограю "Мушля" відбудеться мистецький пленер "У колі друзів", де вінницькі художники та викладачі кафедри образотворчого мистецтва ВДПУ проведуть майстер-класи для дорослих та дітей.

Також тут розміститься VІІ-й Фестиваль VinBookFest, де на всіх книголюбів чекатиме палітра видавництв та книгарень, автограф-сесії, інтерактиви, фотосесії та флешмоби, парад літературних героїв, наводить подробиці вінницький портал Vежа.

На площі Ліверпуль о 14:30 стартує мистецько-освітній фестиваль "Водограй»"від ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Тут діятимуть фотозони, інтерактивні локації, майстер – класи, виступатимуть колективи міста.

Вулиця Соборна традиційно перетвориться на пішохідну зону. Там буде презентовано візії Стратегії "Вінниця 3.0". 

Також на головній вулиці міста пройде фестиваль спорту. Тут всіх запрошуватимуть познайомитись зі спортивними школами міста, вихованці яких продемонструють виступи з художньої гімнастики, спортивної акробатики та чирлідингу, буде й товариська зустріч з тхеквондо.

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На площі Європейській вінничан вітатимуть Академічний міський камерний хор ім.В.Газінського, зразкова муніципальна майстерня естрадного мистецтва "Зоряна мрія" та гурт Sunrise. Концерт відбудеться в рамках проєкту Rock-N-Choir. А о 20:00 всі охочі зможуть завітати до «Кінодворика» та подивитись кінострічку просто неба.

Локація "Пісня води і полум’я", присвячена 170-й річниці заснування професійної пожежної служби у Вінниці, розташується біля Вежі Артинова, яка в той час слугувала пожежною каланчею та спостережним пунктом для вогнеборців.

На Майдані Небесної Сотні пройде фестиваль народної творчості громади "Благословенні будьмо і єдині". Тут виступатимуть провідні фольклорні колективи, діятимуть виставки декоративно-прикладного мистецтва, тематичні фотозони та майстер-класи.

У Центральному парку ім. М. Леонтовича, біля Літнього театру, о 14.30 розпочнеться фестиваль-конкурс сучасного танцю Dance HUB. Його учасниками стануть провідні танцювальні колективи, а відомі хореографи проведуть танцювальні майстер-класи.

На стадіоні пройде “турнір з сили удару”, а на майдані "Водограй" пройде фестиваль вуличної їжі Vinnytsia Food Fest.

Завершиться відзначення Дня народження Вінниці на площі Василя Стуса, де о 19:00 стартує концертна програма за участю гурту Go_А, Артема Пивоварова та гурту “Бумбокс”. Ведучі заходу - Ольга Цибульська та Володимир Такудіс.


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музика
Вінниця
Бумбокс
день міста
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GO_A
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