День міста у Дніпрі: "Без обмежень", діджеї, регата, авіаційне й лазерне шоу

На містян і гостей чекають грандіозні культурно-мистецькі й розважальні події, передає Еспресо.TV.



Як пише Наше місто, усіх бажаючих долучитися запрошують на наступні події:



15:00 - у парку Сагайдак почнеться рок-фестиваль Dnipro - Rock - 2 021.



15:00 - на Фестивальному причалі розпочнеться святкова концертна програма за участю зірок української естради та світових знаменитостей. Відкриє концерт один з найвідоміших діджеїв України, в минулому дніпрянин, а нині киянин, один з перших в Україні творців електронної музики в стилі drum'n'bass - DJ Tapolsky.



Потішать виступом групи "Без обмежень" та володарі премії Греммі DAGAMBA. На Фестивальному причалі виступить також французький діджей Joachim Garraud.



З 17:00 до 22:00 на площі імені Тараса Шевченка пройде концерт класичної музики. У заході візьмуть участь кращі духові та камерні оркестри Дніпра і України.



З 17:00 на площі Героїв Майдану пройде виставка тюнінгованих автомобілів Dnepr Fast Cars. У заході візьмуть учать близько 50 унікальних автомобілів.



О 18:00 на Фестивальному причалі над акваторією Дніпра пройде авіашоу. В небо піднімуться 10 літаків.



З 18:00 пройде святкова регата в акваторії біля Фестивального причалу.



З 21:45 до 22:00 в акваторії Дніпра пройде унікальне вогняне і лазерне шоу. Будуть задіяні, зокрема, труби заводів на лівому березі, що створить неймовірну за своїми масштабами постіндустріальну виставу.





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