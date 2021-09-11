День міста у Дніпрі: "Без обмежень", діджеї, регата, авіаційне й лазерне шоу
Сьогодні, 11 вересня 2021 року, дніпряни святкують 245-ий день свого міста
На містян і гостей чекають грандіозні культурно-мистецькі й розважальні події, передає Еспресо.TV.
Як пише Наше місто, усіх бажаючих долучитися запрошують на наступні події:
15:00 - у парку Сагайдак почнеться рок-фестиваль Dnipro - Rock - 2 021.
15:00 - на Фестивальному причалі розпочнеться святкова концертна програма за участю зірок української естради та світових знаменитостей. Відкриє концерт один з найвідоміших діджеїв України, в минулому дніпрянин, а нині киянин, один з перших в Україні творців електронної музики в стилі drum'n'bass - DJ Tapolsky.
Потішать виступом групи "Без обмежень" та володарі премії Греммі DAGAMBA. На Фестивальному причалі виступить також французький діджей Joachim Garraud.
З 17:00 до 22:00 на площі імені Тараса Шевченка пройде концерт класичної музики. У заході візьмуть участь кращі духові та камерні оркестри Дніпра і України.
З 17:00 на площі Героїв Майдану пройде виставка тюнінгованих автомобілів Dnepr Fast Cars. У заході візьмуть учать близько 50 унікальних автомобілів.
О 18:00 на Фестивальному причалі над акваторією Дніпра пройде авіашоу. В небо піднімуться 10 літаків.
З 18:00 пройде святкова регата в акваторії біля Фестивального причалу.
З 21:45 до 22:00 в акваторії Дніпра пройде унікальне вогняне і лазерне шоу. Будуть задіяні, зокрема, труби заводів на лівому березі, що створить неймовірну за своїми масштабами постіндустріальну виставу.
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