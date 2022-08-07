Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Підполковник Микола Горбань Центру спеціального призначення ФСБ Расєї зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.

7 серпня Анатолій Штефан повідомив, що на війні в Україні ліквідували майора поліції РФ у запасі, "добровольця" Олександра Ангулова.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb