"Денацифікувася й демілітаризувався": в Україні ліквідували російського старшого лейтенанта, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні РФ проти України ліквідували російського старшого лейтенанта Георгія Султанова
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Старший лейтенант Георгій Султанов зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.
- 21 серпня Анатолій Штефан повідомив, що на війні Росії проти України ліквідували російського старшого лейтенанта Петра Фарніна.
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