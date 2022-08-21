Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Старший лейтенант Петро Фарнін зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.

20 серпня Анатолій Штефан повідомив, що на війні РФ проти України ліквідували російського старшого лейтенанта Андрія Попова.

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