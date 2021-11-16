"Останні дні фактично не встаю з ліжка": Саакашвілі написав Денісовій листа про стан свого здоров'я
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова отримала листа від Міхеіла Саакашвілі. Він повідомляє про критичний стан свого здоров’я
Омбудсман оприлюднила текст листа у Telegram.
"Заклад, у який мене помістили не є лікарнею - лікарня з апаратурою у іншому флігелі, де знаходяться злочинці. Кримінали кричали і на Вашого консула - можете її запитати, а на мене кричать цілодобово”, - написав Саакашвілі.
Експрезидент Грузії додав, що до нього перестали пускати особистого лікаря, який давав йому пігулки, тож він перестав їх приймати.
"Щодо мого здоров’я, останні три дні фактично не встаю з ліжка. Тиск постійно падає з дуже низького до рекордно високого”, - написав Саакашвілі.
Заарештований відзначив, що його не пустили на розгляд власної судової справи уже втретє.
- Нагадаємо, 16 листопада Уповноваженій ВР з прав людини Людмилі Денісовій не дозволили відвідати в грузинській тюрмі експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі. У міністерстві юстиції Грузії заявили, що візит українського омбудсмена до тюремної лікарні не передбачений законодавством.
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